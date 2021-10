AC Milan : le Real Madrid en pince aussi pour Franck Kessié

Chaque jour qui passe, l’AC Milan a de moins en moins de chance de pouvoir conserver Franck Kessié (24 ans). Libre de tout contrat en juin 2022, le milieu de terrain refuse toujours de prolonger son contrat avec les Rossoneri. Ces derniers lui ont proposé un salaire annuel de 6 M€, mais lui en veut au moins 8 M€.

Dès lors, ses courtisans se pressent au portillon. Liverpool et le Paris Saint-Germain sont, par exemple, deux des prétendants les plus intéressés par les services de l’Ivoirien. Mais depuis quelques jours, Kessié s’est également attiré les faveurs des géants espagnols. Ainsi, après le FC Barcelone, c’est au tour du Real Madrid de manifester un intérêt selon AS. Désireux de renforcer leur entrejeu (le nom d’Aurélien Tchouaméni est sorti), les Merengues ne vont pas cracher sur l’opportunité d’enrôler une recrue séduisante pour 0 euro.