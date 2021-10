Le Real Madrid mise sur Aurélien Tchouaméni !

La suite après cette publicité

S’il y a bien une chose que l’AS Monaco ne regrette pas, c’est d’avoir investi entre 18 et 21 M€ lors du mercato hivernal 2020 pour arracher Aurélien Tchouaméni des mains bordelaises. Sur le Rocher, le jeune milieu de terrain âgé de 21 ans est devenu un titulaire indiscutable du onze de Niko Kovac. Et depuis peu, il s’est même fait une place en équipe de France.

Hier, nous vous avons d’ailleurs fait un retour sur la montée en puissance du natif de Rouen avec la sélection nationale. Devenu un coéquipier que Paul Pogba apprécie, Tchouaméni a de quoi avoir le sourire. Et pour couronner le tout, il y a de fortes chances pour que le Monégasque soit recruté par l’un des plus grands clubs d’Europe.

La Casa Blanca prépare la succession de Casemiro

Annoncé dans le viseur de Liverpool, Chelsea, Manchester United et de la Juventus, l’Asémiste a également tapé dans l’oeil du Real Madrid selon Marca ! Après avoir recruté Eduardo Camavinga, et en attendant la possible arrivée de Kylian Mbappé, la Casa Blanca mise visiblement sur les jeunes talents français pour rajeunir son effectif. Le quotidien madrilène indique en effet que les Merengues souhaitent anticiper la succession de Casemiro. Le Brésilien (29 ans) est encore loin de la retraite, mais le Real veut préparer l’avenir et aura les moyens de le faire.

Avec les départs annoncés de Marcelo, Gareth Bale et d’Isco, la Casa Blanca va dégager des liquidités en termes de masse salariale. De plus, si Mbappé ne prolonge pas au PSG, Madrid n’aura pas d’indemnité de transfert à sortir (il aura quand même une prime à la signature et un gros salaire à assumer). Reste maintenant à savoir combien l’ASM réclamera pour un joueur sous contrat jusqu’en 2024.