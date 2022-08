Valence : accord Carlos Soler-PSG

La suite après cette publicité

En plus de l’arrivée actée de Fabian Ruiz, le Paris Saint-Germain aimerait enrôler un autre milieu de terrain. Depuis ce matin, les médias espagnols affirment que les champions de France en titre ont bel et bien décidé de passer la seconde pour Carlos Soler. Le milieu de terrain espagnol de Valence avait été annoncé dans le viseur de Luis Campos lorsque l’opération Fabian Ruiz semblait se compliquer.

Au final, malgré l’arrivée imminente de son compatriote dans la capitale, le Valencian pourrait le rejoindre. Ce matin, un prix compris entre 15 M€ et 17 M€ était évoqué. Un tarif raisonnable puisqu’il ne reste plus qu’un an de contrat au joueur. Et visiblement, les négociations avancent bien. Selon Relevo, le joueur se serait déjà mis d’accord avec le PSG et les deux clubs aimeraient finaliser le deal assez rapidement. Toutefois, à noter que Valence tenterait de faire grimper les enchères au dernier moment puisque le club Ché a proposé une prolongation de dernière minute à Soler. Affaire à suivre.