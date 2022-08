Mercato : le PSG veut boucler une arrivée surprise

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain n'a plus le temps de rêver. Cette saison, Nasser Al-Khelaïfi veut que le club de la capitale passe un cap et remporte enfin la Ligue des Champions. Pour cela, il a annoncé que les strass et les paillettes, c'était terminé. À présent, le PSG veut recruter des joueurs talentueux et ambitieux sans forcément attirer des stars. C'est ainsi que Vitinha, Renato Sanches ou encore Nordi Mukiele ont été embauchés par les pensionnaires du Parc des Princes.

Dans les prochaines heures, Fabian Ruiz devrait les rejoindre. Pour se l'offrir, les Franciliens vont signer un chèque d'environ 25 millions d'euros au Napoli. Une somme certes élevée pour un joueur en fin de contrat dans un an, mais Paris voulait doubler la concurrence et surtout renforcer son milieu de terrain alors qu'Idrissa Gueye et Leandro Paredes devraient imiter Ander Herrera et Georginio Wijnaldum en s'en allant cet été. Avec Ruiz et les autres joueurs recrutés cet été, on se disait que le mercato était clos dans ce secteur.

Le PSG veut aussi recruter Carlos Soler

Mais finalement, les champions de France vont passer à l'offensive pour un autre milieu. En effet, la Cadena COPE assure que le Paris Saint-Germain tente de boucler l'arrivée de Carlos Soler (25 ans). Un joueur dont le nom a déjà été cité dans la capitale cet été. Mais on parlait plus de lui comme une alternative en cas d'échec de la piste Fabian Ruiz. Finalement, le média ibérique indique que les dirigeants veulent malgré tout réaliser ce transfert.

La Cadena COPE précise que le joueur de Valence pourrait débarquer dans les prochaines heures à Paris. Le montant de l'opération serait d'un montant compris entre 15 et 17 millions d'euros. En fin de contrat dans un an au sein du club ché, soit jusqu'en juin 2023, le polyvalent Carlos Soler, dont le nom a été mentionné au FC Barcelone, viendrait donc relever un nouveau défi dans l'Hexagone. Ce serait un renfort supplémentaire pour Christophe Galtier et le PSG, qui veulent surtout mettre la main sur un défenseur central.