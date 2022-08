Le PSG a bouclé le transfert de Fabián Ruiz

La suite après cette publicité

Le mercato estival du Paris Saint-Germain n'est donc pas encore terminé. Comme souvent, plus la clôture du marché des transferts approchera, plus les négociations risquent de s'accélérer entre les clubs. Ce phénomène pourrait bien se produire du côté du Parc des Princes, où des mouvements sont encore attendus d'ici au 1er septembre prochain, soit jeudi.

En plus de la piste Axel Disasi (AS Monaco), pour qui le club de la capitale est fixé en termes de prix, Luis Campos a coché le nom de Fabián Ruiz (26 ans) dans ses petits papiers depuis plusieurs semaines. Le nouveau conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi va pouvoir se réjouir, l'arrivée du milieu de terrain espagnol évoluant à Naples est sur le point de se concrétiser.

Le PSG va débourser 23 M€

C'est ce qu'avancent nos confrères de La Gazzetta dello Sport ce lundi soir. Le média italien explique que le Paris SG et le Napoli ont trouvé un terrain d'entente à hauteur de 23 millions d'euros (bonus compris) pour l'international ibérique (15 capes, 1 but). Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Partenopei, Fabián Ruiz sera très bientôt lié avec les Rouge et Bleu jusqu'en 2027, soit pour les cinq prochaines saisons.

Le journal au papier rose ajoute que le joueur formé au Betis et acheté 30 M€ par Naples en juillet 2018 se rendra ce mardi à Paris pour y passer la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son nouveau bail avec le PSG. Fabián Ruiz n'a jamais été aussi proche de rejoindre la Ligue 1. Il deviendra la 4ème recrue estivale des pensionnaires du Parc des Princes, et la troisième au milieu de terrain après Renato Sanches et Vitinha.