PSG : l'AS Monaco fixe le prix pour Axel Disasi !

«Il y a des rumeurs, c'est normal on est en période de mercato. Je sais qu'on s'occupe de moi sur ce point là, je ne me prends pas la tête, je me concentre sur Monaco. Aujourd'hui, je suis à l'AS Monaco, et je vis le moment présent». Voici ce que déclarait Axel Disasi, présent au micro de Prime Vidéo, après le nul concédé (1-1) par l'AS Monaco sur la pelouse du Paris Saint-Germain en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Auteur d'une nouvelle performance très intéressante face au club de la capitale, le défenseur de 24 ans pourrait d'ailleurs débarquer chez le champion de France en titre d'ici la fin du mercato.

Comme nous vous le révélions un peu plus tôt dans la journée, le natif de Gonesse, passé par le Stade de Reims, serait d'ailleurs ravi d'enfiler la tunique parisienne dès cette saison. Dans cette optique, il n'a pas caché ce sentiment auprès de certains de ses coéquipiers à l'issue de la rencontre entre les deux formations dimanche soir. Et si l'AS Monaco écoutera une éventuelle proposition du PSG, qui a déjà conquis Disasi, RMC Sport indique, ce lundi soir, le montant fixé par le club de la Principauté.

50 millions d'euros pour Disasi !

Selon leurs informations, le club monégasque demande au moins 50 millions d’euros pour ouvrir les négociations autour d’un transfert de son défenseur central. Un montant conséquent pour un joueur recruté environ 13 M€ en 2020 mais une somme envisageable pour les hautes sphères parisiennes, qui plus est dans le cas où Milan Skriniar, actuellement sous les couleurs de l'Inter Milan, ne viendrait pas lors de ce mercato estival. Pour rappel, les Lombards exigent plus de 70 millions hors bonus pour laisser partir le défenseur international slovaque (54 sélections, 3 buts).

Vice-capitaine sous les ordres de Philippe Clement, celui qui a grandi dans la banlieue parisienne, à Villiers-le-Bel, se sent, en revanche, très bien à l'AS Monaco et ne souhaite pas partir au clash avec sa direction. Un attachement sur le Rocher qui ne l'empêche pas de montrer un intérêt certain pour le PSG. Dans cette configuration, nul doute que la direction des Rouge-et-Bleu fera tout ce qui est en son pouvoir pour attirer le joueur formé au Paris FC. En attendant, le board parisien, qui attend toujours le milieu de Naples, Fabian Ruiz, travaille sur l'arrivée d'un attaquant.