Monaco : Axel Disasi intéressé par le PSG

Axel Disasi n'avait pas besoin de performer face au PSG pour se faire remarquer, puisque le club de la capitale avait déjà coché son nom. Mais le défenseur central en a décidé autrement dimanche soir en réalisant une prestation presque parfaite, à l'image de son équipe. Il a écoeuré le trio offensif parisien en multipliant les interventions. Et a achevé sa soirée avec une déclaration au sujet de son avenir.

« Il y a des rumeurs, c'est normal on est en période de mercato. Je sais qu'on s'occupe de moi sur ce point là, je ne me prends pas la tête, je me concentre sur Monaco. Aujourd'hui, je suis à l'AS Monaco, et je vis le moment présent », a-t-il déclaré à notre micro en zone mixte. L'intérêt du PSG est plus qu'une rumeur. Le club de la capitale n'a pas encore fait d'offre selon nos informations mais le défenseur de 24 ans est bien une alternative au dossier Milan Skriniar, toujours enlisé.

Disasi est séduit par le PSG

L'AS Monaco n'est pas vendeur, mais ne s'opposera pas en cas d'offre incroyable. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé Philippe Clément hier soir au micro d'Amazon Prime. « Les joueurs peuvent partir mais je ne pense pas que ce sera le cas avec Axel pour le moment, parce que ça doit être un prix exceptionnel ».

L'AS Monaco écoutera une éventuelle proposition du PSG, qui a déjà conquis Disasi. En effet, le défenseur central serait ravi d'enfiler la tunique parisienne dès cette saison, et il n'a pas caché ce sentiment auprès de certains de ses coéquipiers à l'issue de la rencontre entre les deux formations dimanche soir. Reste à savoir combien le PSG est prêt à mettre sur le joueur, acheté 13,5 M€ par Monaco à Reims en 2020.