Wayne Rooney viré de Birmingham City

Entraîneur de Birmingham City depuis octobre dernier, Wayne Rooney n’a pas réussi à s’adapter à la formation anglaise. En 15 matches, il n’a connu que deux victoires pour neuf défaites et son équipe est actuellement vingtième de Championship et ne compte que six points d’avance sur la zone rouge. Balayés hier par Leeds United (3-0), Wayne Rooney et ses ouailles ont encore déçu et cela a été fatal à la légende de Manchester United.

Ses faibles performances depuis qu’il a pris la tête des Blues ont conduit à son limogeage. «Birmingham City s’est séparé aujourd’hui de son manager, Wayne Rooney, et de l’entraîneur de l’équipe première, Carl Robinson. Malgré tous leurs efforts, les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes exprimées dès le départ. Par conséquent, le conseil d’administration estime qu’un changement de direction est dans le meilleur intérêt du club de football», peut-on lire dans le communiqué publié par la formation britannique.