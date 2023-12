Wayne Rooney est catastrophique à Birmingham City

On peut avoir été une légende du jeu, et vivre une carrière d’entraîneur médiocre. C’est ce qu’expérimente Wayne Rooney depuis qu’il a raccroché les crampons, lui qui a enchanté Everton puis surtout Manchester United durant de longues années. Nommé à la tête de Derby County après le limogeage de Phillip Cocu en 2020, l’Anglais avait connu une première expérience contrastée (23 victoires, 21 nuls, 34 défaites), avant de quitter le club sur fond de tensions avec sa direction. Parti aux Etats-Unis, toujours friands des grands noms, Rooney a raté son passage à DC United, qu’il n’a pas réussi à mener en play-offs de MLS.

La suite après cette publicité

L’ancien attaquant des Red Devils est donc revenu en Angleterre, où personne ne s’attend à le voir faire de miracles sur un banc de touche. C’est ainsi qu’il a rebondi en deuxième division, à Birmingham City, club co-détenu par Tom Brady, légende du football américain. Nommé le 11 octobre dernier, Rooney a remplacé John Eustace, qui réalisait pourtant un bon début de saison. Le club était alors classé 6e de Championship, mais l’ancien milieu de terrain de Stoke City et Watford était limogé pour désaccords avec la direction.

À lire

Le PSG a contacté Leeds pour Pascal Struijk

Déjà limogé ?

Wayne Rooney pouvait donc débarquer pour sa 3e expérience sur un banc de touche, avec une équipe bien lancée. Las, deux mois plus tard, force est de constater que l’aventure tourne au cauchemar. En 13 rencontres disputées depuis la nomination de l’ancien international anglais, Birmingham n’en a remporté que 2, pour 3 nuls et 8 défaites ! Rooney a d’ailleurs débuté par 3 revers de rang, et a été sifflé et insulté par ses propres fans dès la 2e rencontre perdue. De la 6e place, Birmingham City est passée à la 19e !

La suite après cette publicité

Autant dire que Wayne Rooney ne convainc plus grand-monde. A tel point que The Sun annonce un possible limogeage dans les prochains jours, la direction ayant commencé à discuter avec Steeve Cooper, entraîneur gallois qui a connu le succès avec Nottingham Forest, avant d’être remercié il y a une dizaine de jours et remplacé par Nuno Espirito Santo. Battu sèchement à domicile par Stoke City, sous les huées de supporters catastrophées, Birmingham va accueillir Bristol (8e) ce vendredi puis se déplacer à Leeds (4e) lundi. Un enchaînement qui pourrait sceller le sort de Wayne Rooney, définitivement meilleur joueur qu’entraîneur.