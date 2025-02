LdC : le Real Madrid répond à Pep Guardiola

«La chance pour nous de gagner au Bernabeu, et tout le monde le sait, serait… Je ne sais pas si cela atteint 1 % ou combien, mais c’est minime.» Voici ce qu’a confié Pep Guardiola samedi en conférence de presse, à quelques jours d’affronter le Real Madrid en barrage retour de la Ligue des champions (défaite 3 à 2 à aller). Ce mardi, Fede Valverde a été invité à lui répondre à la veille du choc de C1.

«Je suis très content du grand match que nous avons joué au match aller, avec beaucoup de foi, beaucoup d’envie et beaucoup de motivation. Je vois comment mes coéquipiers s’entraînent ces jours-ci et cela me donne une grande tranquillité d’esprit. Cela me donne beaucoup de confiance pour la qualification.» Carlo Ancelotti, qui s’est présenté après lui face aux journalistes, a été clair sur le sujet. «Il ne le pense pas vraiment, mais je lui demanderai avant le match de demain. Nous ne pensons pas avoir 99%, nous avons un petit avantage et nous devons en profiter. Nous devons faire le même match qu’à l’aller car cela s’est bien passé.» Cela avait, effectivement, souri à son équipe.