Monaco : les vraies raisons de la métamorphose d’Aleksandr Golovin

De l’avis de la plupart des observateurs de Ligue 1 et des supporters de l’AS Monaco, Aleksandr Golovin n’est plus le même joueur cette saison que celui qui jouait sur courant alternatif sur le Rocher et qui naviguait entre le terrain et l’infirmerie. Au-delà de son importance sur le terrain, l’international russe paraît bien plus affûté sur le terrain et tient le rythme de la première à la 90e minute. Et quand Golovin sourit, c’est tout l’ASM qui va bien comme l’atteste ces quelques statistiques. Sur ses 20 dernières titularisations en Ligue 1, Monaco l’a emporté à 15 reprises pour 4 nuls et seulement une défaite. Mieux l'ASM a gagné 13 de ses 14 derniers matchs officiels lorsque son numéro 17 a été buteur. Un véritable talisman que tout Monaco, actuel 5e du classement de Ligue 1, a décidé de choyer et de mettre dans de bonnes conditions. Mais comment expliquer cette impressionnante métamorphose ? Interrogé par nos soins, le responsable de la performance du club de la Principauté, James Bunce détaille les vraies raisons de ce retour en grâce.

L’ancien directeur du département Haute Performance de la Fédération Américaine de Football, et notamment la sélection A féminine championne du Monde 2019 en France évoque dans nos colonnes une discussion avec le principal intéressé qui a tout changé. « Pour comprendre l’évolution d’Aleksandr, il ne faut pas seulement penser au début de cette saison, mais remonter à la saison dernière et plus précisément à l’arrivée de Philippe en janvier. Nous avons évoqué ensemble le sujet de Golo et avons tenu à discuter avec lui pour lui faire prendre conscience de l’importance qu’il reste en pleine possession de ses moyens afin d’avoir plus de temps de jeu et ainsi davantage aider l’équipe. Il s’agit d’un joueur explosif et il était important de mettre l’accent sur la prévention des blessures et le sensibiliser, paradoxalement, à l’intérêt d’augmenter son exposition aux charges de travail à l'entraînement pour le rendre plus résistant en match », explique-t-il.

«Aujourd’hui, ce n’est pas encore Arnold Schwarzenegger, mais Golo a progressé en endurance»

Mais tout n’a pas pu se faire en un jour et le processus a été somme toute assez long. « Tout ceci a été fait de manière graduelle, car il est impossible d’appuyer sur un interrupteur pour tout changer. Il a fallu y aller par étape, en individualisant davantage ses séances et en insistant notamment sur l’importance d’une prévention individuelle de 30 minutes avant les séances, comme pour le reste de l’effectif », justifie Bunce. En conférence d’avant match ce vendredi, Philippe Clément évoquait non sans une certaine malice la transformation physique de son nº 17. « C’est l’un des joueurs qui a le plus grandi ces derniers mois, sur, mais aussi en dehors du terrain. Il y a quelques mois, j’avais rigolé avec lui en lui disant qu’il avait un corps d’un enfant de 12 ans (sourire). Aujourd’hui, ce n’est pas encore Arnold Schwarzenegger, mais il a progressé en endurance et sur plein d’autres secteurs. Je dois le remercier, ainsi que mon staff qui travaille beaucoup avec lui, que ce soit avant, pendant et après l’entraînement. Golo avait toutes les cartes en main et on voit les résultats aujourd’hui. »

Si l’aspect physique a permis à Aleksandr Golovin de retrouver la lumière, l’aspect psychologique n’a pas été négligé bien au contraire. Car la star russe avait été atteinte moralement par ses nombreuses blessures. « Quand nous lui avons parlé du programme que nous avions en tête, il a fallu lui donner confiance et aussi le convaincre de croire au à ce programme », nous raconte le directeur de la performance de l’ASM, qui dispose de deux psychologues au sein de son département, à propos de Golovin. « Il a donc reçu le soutien non seulement de la cellule performance, notamment un soutien psychologique, mais aussi des médecins et de Philippe, qui a joué un rôle important dans son rayonnement nouveau en lui disant : « Golo, suis le programme étape par étape, tu es un membre important de l'équipe, nous voulons contribuer à ton développement ». Le fait de se sentir en bonne santé génère de la confiance et cette confiance engendre un travail plus intense. Et le fait de travailler plus dur a un effet positif sur le fait de rester en forme et en bonne santé. L’important est était de stopper cette spirale négative que l’on pourrait résumer à se dire : « Je suis blessé, je veux en faire moins pour me protéger car je risquerai moins. Mais en fait, vous devez justement briser ce cercle vicieux en vous disant que la chose qui vous sauvera, qui vous protégera et qui vous permettra de retourner sur le terrain, c'est de travailler plus, de travailler plus intelligemment, de travailler plus dur, de récupérer au bon moment. »

«Il est clair que son évolution lui donne la capacité d’être plus frais au moment d’effectuer le dernier geste »

C’est donc un tsar russe tout neuf qui évolue à l’ASM depuis le début de la saison. Quasiment une recrue pour Philippe Clément qui peut se targuer d’avoir aujourd’hui l’un des joueurs les plus influents du championnat grâce à ce travail énorme effectué physiquement et mentalement. « Il est certain que le fait d'avoir pu améliorer sa condition physique, sa résistance à l’effort, sa robustesse et sa pointe de vitesse ont donné davantage de chances à Golo d'arriver dans des situations proches du but adverse. Évidemment, en football, vous n'allez pas marquer à chaque occasion, vous n'allez pas tout faire parfaitement. Mais il est clair que son évolution lui donne la capacité de se mettre plus aisément en situation de danger pour l’adversaire, mais aussi d’être plus frais au moment d’effectuer le dernier geste », détaille Bunce.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Golo 💥#MondayMotivation pic.twitter.com/mQyrWzdVxQ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 7, 2022

Buteur lors de 2 matches consécutifs en Ligue 1 (contre Angers puis Toulouse) pour la première fois de sa carrière en L1, le milieu de Monaco a même été impliqué dans 12 tirs face au TFC (6 tirs, 6 dernières passes avant un tir). De quoi forcément réjouir les supporters de l’AS Monaco, mais plus globalement la Ligue 1 qui possède en ses rangs un sacré joueur dont on risque encore de découvrir les nombreuses qualités... À commencer ce dimanche soir pour l’ultime rendez-vous de Ligue 1 à Louis II face à l'OM avant la longue trêve due à la Coupe du Monde au Qatar.

