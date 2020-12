PSG-Istanbul Basaksehir Streaming : comment regarder le match en direct

C’est dans les moments difficiles que l’on reconnaît les grandes équipes, dans leur capacité à rebondir et à déjouer tous les pronostics. À ce petit jeu, le PSG a frappé un grand coup à Old Trafford face à Manchester United en s’imposant 3-1. Une victoire qui permet à Paris d’avoir son destin en main à l’aube de recevoir Istanbul Basaksehir dans un Parc des Princes qui sera une fois encore privé de ses spectateurs, crise du covid oblige. Ce match s’annonce donc déterminant pour Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria and Co. Si Paris s’incline face au club turc, la Ligue des Champions sera terminée pour le PSG. Ce qui serait une première sous l'ère qatarie. Fort d’un état d’esprit retrouvé, Thomas Tuchel n’aura donc pas à forcer sa causerie d'avant-match pour motiver ses troupes face à la formation coachée par Okan Buruk. D’autant que le technicien allemand devrait retrouver son trident offensif de feu Neymar-Mbappé-Di Maria si tranchant lors du dernier Final 8 au Portugal et pourra compter sur un Moise Kean en buteur retrouvé, lui qui avait fait très mal au match aller où il avait inscrit notamment un doublé. Et mise à part Mauro Icardi, le PSG pourrait compter sur toutes ses forces vives, ce qui n’a quasiment jamais été le cas depuis le début de la saison. Marco Verratti, si important dans l'entrejeu parisien, sera de la partie tout comme le capitaine Marquinhos, si brillant à Manchester. Quant au coach turc, il pourrait être tenté de faire tourner puisque le club stambouliote n’a plus rien à jouer. Une chose est sûre, son roc défensif Martin Skrtel sera absent car suspendu.

Et comme vous en avez désormais pris l'habitude depuis plusieurs mois, il va falloir continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou sur beIN Sports. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété de SFR jusqu’en juin 2021. Mais petite nouveauté cette saison, il faut désormais compter avec Mediapro et sa chaîne Téléfoot pour la C1 car elle co-diffuse la compétition créée en 1956 avec RMC Sport. Les deux chaînes diffuseront donc en direct la rencontre opposant le PSG à Istanbul BB sur RMC Sport 1 et sur la chaîne Téléfoot ce mardi soir à 21h. Suspense et spectacle garantis sur le pré pour cette rencontre déterminante quant à l'avenir de la formation présidée par Nasser Al-Khelaïfi dans la coupe aux grandes oreilles.

Regarder le match de foot PSG-Istanbul Basaksehir en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de la dernière journée de la phase de poules de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. En effet, la chaîne de télévision qui appartient au groupe Altice peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis plus de 60 ans. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce nouvel affrontement franco-turc ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G.

Comment regarder le streaming PSG-Istanbul Basaksehir ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce PSG vs Istanbul Basaksehir directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une connexion 4G efficace. Un choc intéressant qui sera arbitré par l’expérimenté Ovidiu Hategan. L'arbitre roumain de 40 ans, est un habitué de la Ligue des Champions et a croisé à deux reprises le Paris Saint Germain. La première fois en octobre 2014 (victoire du PSG face à l’APOEL 0-1), puis en novembre 2016 face au FC Bâle (victoire 1-2 du PSG). Bien évidemment, les supporters parisiens rêvent du même résultat...

