Gibraltar-France : Didier Deschamps donne des nouvelles de ses joueurs blessés

Ce vendredi, l’équipe de France s’est imposée au Portugal contre Gibraltar sans avoir eu à forcer son talent. Les Bleus ont dû finir la rencontre sans Eduardo Camavinga, sorti sur blessure à dix minutes du terme.

La suite après cette publicité

Et alors que Dayot Upamecano et Mike Maignan avaient dû déclarer forfait pour cette rencontre, Didier Deschamps a été interrogé sur l’état de santé de ses joueurs présents à l’infirmerie : «Pour Camavinga, c’est juste une béquille. Mike (ndlr : Maignan) et Upamecano seront logiquement disponibles pour lundi. ». Tout ce beau monde devrait donc être disponible ce lundi face à la Grèce.

À lire

France-Gibraltar : Brice Samba entre émotion et lucidité après sa première sélection