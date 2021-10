Le Barça est déjà en train de faire partir un joueur

À la recherche de fond et voulant dégraisser son effectif, le FC Barcelone doit assurer aux jeunes du temps de jeu. Pour le troisième gardien Iñaki Peña (22 ans), cela est compliqué compte tenu des présences de Marc-André ter Stegen et de Neto. D'après Sport, le club catalan serait donc en train de lui chercher un point de chute pour cet hiver sous forme de prêt.

Resté l'été dernier suite aux pépins physiques de Marc-André ter Stegen, Iñaki Peña avait été bloqué par Ronald Koeman. Ce dernier a changé d'avis désormais et aimerait le laisser s'aguerrir si possible en Espagne. Intéressé par le joueur l'été dernier, Grenade ne serait plus sur le dossier, mais le FC Barcelone comme Iñaki Peña sont désormais raccords sur ce dossier.