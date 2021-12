Le tacle appuyé de Leandro Paredes sur l'équipe de France

Auteur de neuf rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Leandro Paredes connaît un exercice délicat sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Gêné par de nombreux pépins physiques, le milieu de l'Albiceleste (41 sélections, 4 buts) s'est exprimé, ce vendredi, dans un entretien accordé à ESPN. L'occasion notamment pour l'international argentin de faire le point sur sa sélection : «j'ai l'impression qu'un groupe incroyable a été constitué, avec des personnes incroyables et où chacun sait ce qu'il doit apporter, personne ne vous fait la tête si quelqu'un corrige quelqu'un d'autre, peut-être que ça n'arrivait pas avant et dans un club parfois ça n'arrive pas. Je vois Leo heureux dans l'équipe nationale, je le vois toujours vouloir jouer. À Paris, nous avons parlé du fait que nous voulons toujours jouer pour l'équipe nationale. Cela nous a permis de remporter la Coupe».

«Nous avons le sentiment d'être une équipe contre laquelle je ne sais pas si les autres veulent jouer. Nous sommes une équipe qui, si nous devons jouer, nous jouons et si nous devons défendre, nous fermons et nous défendons. Le coach a bien travaillé». Confiant sur le niveau de jeu proposé par l'Albiceleste, récemment récompensée d'une Copa America, Paredes a ensuite évoqué la concurrence sur la scène internationale... Et une chose est sûre, les Bleus, vainqueurs de la dernière Ligue des Nations et champions du monde en titre, ne semblent pas l'effrayer : «l'équipe de France a de grands joueurs mais joue mal. En Europe l'Espagne joue bien. Mais bien jouer ne t'assure pas de gagner. Je pense que l'Argentine ne joue pas plus mal que l'équipe de France». Didier Deschamps et ses hommes apprécieront...