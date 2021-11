Serie A : Naples tenu en échec par l'Hellas Vérone, la Lazio bat la Salernitana et passe devant la Roma

En attendant le derby de Milan entre l'AC Milan et l'Inter, pour le compte de la 12ème journée de Serie A, le Hellas Vérone, réduit à 9 en fin de partie après les expulsions de Daniel Bessa (88e) et Nikola Kalinic (90e+3), a tenu en échec le Napoli au Diego Armando Maradona Stadium (1-1). Les joueurs de Luciano Spalletti sont tombés sur un os. Les partenaires de Giovanni Simeone, auteur de l'ouverture du score dans cette partie à la 13ème minute, ont mené la vie dure aux Napolitains, qui ont égalisé rapidement grâce à un autre Giovanni, Di Lorenzo, cinq minutes après le but du fils de Diego Simeone (18e). Malgré le Naples reste invaincu et garde la tête de la Serie A, mais les bleu ciel sont un leader fragilisés, le Milan pouvant prendre seul les commandes du championnat italien en cas de victoire contre son rival.

La suite après cette publicité

Dans l'autre rencontre de 18 heures, la Lazio a tranquillement disposé de la Salernitana (3-0) d'un Franck Ribéry titulaire. Ciro Immobile a mis ses partenaires sur de bons rails en ouvrant le score (31e) avant que Pedro ne fasse le break avant la pause (36e). Luis Alberto (69e) a scellé le score de cette partie et la victoire des Romains, qui enchaînent un 3ème match sans défaite et repasse devant l'AS Roma, défaite par Venise un peu plus tôt ce dimanche. Le promu concède une 9ème défaite en championnat et confirment leurs difficultés.