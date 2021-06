AS Monaco : Paul Mitchell annonce la couleur pour le mercato

La suite après cette publicité

Troisième du dernier classement de Ligue 1, l’AS Monaco aborde cette saison 2021/2022 avec beaucoup d’ambitions. La première sera bien évidemment de rester dans le trio de tête du championnat et la deuxième sera de décrocher son ticket pour la Ligue des Champions (l’ASM devra passer par le tour préliminaire). Encensé la saison passée pour avoir su monter une équipe de jeunes talents très prometteurs, le club princier sera bien évidemment scruté cet été sur le marché des transferts.

De retour à l’entraînement, l’ASM en a profité pour envoyer le vice-président Oleg Petrov et son directeur sportif Paul Mitchell en conférence de presse. L’occasion de faire le point sur la teneur du mercato asémiste. « C’est un marché un peu particulier, il y a l’Euro, les joueurs qui y participent rentrent plus tard. Ça ralentit le marché, c’est la situation à laquelle on est confronté. Il y a des répercussions sur la situation actuelle liée au covid, on essaie de faire le maximum pour bien préparer l’équipe cette saison, pour prendre les bonnes décisions et faire en sorte d’être les garants de ce club », a déclaré Mitchell.

Pas de Boateng et un dégraissage à venir

Relancé sur le volet arrivées, le directeur sportif de l’ASM n’a pas voulu trop s’étendre sur le sujet. « Je n’aime pas en parler. On connait le joueur, son profil. Il a bien joué contre nous, mais je ne ferai pas plus de commentaires », a-t-il indiqué à propos de Jean Lucas, avant de mettre un terme à la rumeur Jérôme Boateng. « Jérôme est un professionnel extraordinaire, Niko connait son profil, mais notre projet est différent. On est plus dans les investissements sur le long terme et les profils à faire progresser. »

À quoi faut-il s’attendre alors ? Habituée à aller dénicher les pépites en devenir, l’ASM va-t-elle miser sur des révélations de l’Euro ? « Nous sommes toujours très actifs, toute l’année. On suit le marché tout au long de l’année. Il y a de magnifiques profils à cet Euro, mais les joueurs que nous ciblons ne sont pas nécessairement à l’Euro. On travaille pour qu’on puisse amener de la concurrence à un groupe qui est jeune avec beaucoup de qualité. Tout profil susceptible de nous rejoindre devra renforcer cet effectif, amener une valeur ajoutée », poursuit Mitchell.

Discret sur les possibles renforts monégasques, l’Anglais a néanmoins confirmé que l’un des objectifs du club au mercato sera de dégraisser. « Le marché est plus difficile que l’an dernier, nous travaillons dur. On travaille d’arrache-pied pour donner suite au travail entrepris l’été dernier. L’un des axes c’est de réduire le nombre de contrats, c’est dans ce cadre qu’Arthur Zagre a signé à Utrecht et que Gil Dias quittera Monaco à 99% (il est annoncé à Benfica pour 3 M€, ndlr). J’ai à cœur de mettre à disposition un effectif qualitatif avec un nombre très réduit de joueurs. » Voilà qui est dit !