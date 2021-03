PSG - Barça : la réaction à chaud de Marquinhos

La suite après cette publicité

C'est fait ! Après sa victoire 4-1 au Camp Nou il y a trois semaines, le Paris Saint-Germain a fait match nul 1-1 ce mercredi contre le Barça pour obtenir son billet pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Présent au micro de RMC Sport après la rencontre, le défenseur brésilien Marquinhos a fait le bilan. Et pour ce dernier, le club de la capitale a su rester concentré et solide pour assurer l'essentiel.

«C'était dur. On savait que ça allait être un autre contexte de jeu aujourd'hui. Depuis la défaite, Barcelone enchaînait les bons matches, avec un meilleur match que celui qu'on a fait contre eux au Camp Nou. Ce n'était pas différent, ils ont eu plus de courage, surtout en première mi-temps, pour presser haut, nous mettre en difficulté pour ressortir le ballon. (...) Dans le foot, il y a de mauvais moments, et de bons moments. Dans un match, il faut savoir tenir dans les moments difficiles, on a su tenir», a déclaré Marquinhos.