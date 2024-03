Habib Diarra recale la France pour le Sénégal

Révélation du côté de Strasbourg ces derniers mois, le jeune milieu de terrain Habib Diarra s’est imposé comme un joueur à très fort potentiel de notre Ligue 1. Et forcément, son profil est observé et très apprécié. Du haut de ses 20 ans, celui qui a fait ses classes en équipe de France jeunes a aussi la possibilité de représenter le Sénégal. Et il a visiblement fait son choix.

Ce jeudi, dans un entretien au micro de Sud FM, Aliou Cissé a expliqué que Diarra avait finalement fait le choix de représenter le Sénégal. «Un garçon comme Habib Diarra, il sera là. C’est un garçon plein de qualités. J’ai tout fait pour le ramener en équipe nationale car il jouait avec les Espoirs de la France. Aujourd’hui, en réalité, sa place, c’est chez lui. Il est né à Guédiawaye. Sa place est au Sénégal. » Mais pourtant, Habib Diarra a aussi été convoqué ce jeudi par l’équipe de France U20. Et selon les informations de l’Équipe, le milieu de Strasbourg ne rejoindra pas le rassemblement des Bleuets. Il a bien décidé de jouer pour les Lions et va décliner sa convocation U20.