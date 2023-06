Dossier Ugarte : le PSG a fait un coup de folie pour battre Chelsea

La suite après cette publicité

Encore une fois, les millions ont parlé ! Depuis plusieurs jours, nous vous relatons la lutte à distance entre le Paris Saint-Germain et Chelsea pour le jeune milieu de terrain uruguayen du Sporting Portugal, Manuel Ugarte. Le joueur de 22 ans a vu les Rouge et Bleu dégainer les premiers. Paris a accepté de payer sa clause libératoire (60 M€), avant d’être suivi par les Blues.

Mais les Londoniens pensaient avoir fait la différence. En effet, ils avaient décidé de payer 65 M€ au SCP, soit un peu plus que la clause libératoire, afin de pouvoir étaler le paiement. De plus, ils comptaient sur l’intérêt d’Ugarte pour la Premier League pur finaliser l’affaire. Un joli coup se profilait à l’horizon pour un Mauricio Pochettino pas mécontent de faire la nique à son ancien club sur le marché.

À lire

Barça : réunion en cours entre le père de Messi et Joan Laporta !

Paris a doublé son offre

Sauf que le clan Ugarte a joué la montre. Et sans surprise, pour des raisons financières. Pour rappel, le PSG a offert au joueur un salaire annuel de 5 M€, tandis que Chelsea n’en proposait que 2 M€. L’Uruguayen et son entourage ont donc logiquement tenté de persuader les Blues de revoir leur offre à la hausse. Mais ce matin, nous vous avons annoncé en exclusivité que le joueur avait finalement choisi Paris. Une tendance que la presse portugaise a expliquée.

La suite après cette publicité

Chelsea a toujours refusé de faire monter systématiquement les enchères et la dernière proposition londonienne était de 3,5 M€ par saison. Mais Record indique que les Blues « veulent jeter l’éponge après une folie du PSG ». Et cette folie, c’est tout simplement une offre de salaire revue à la hausse. Et pas qu’un peu. O Jogo confirme les informations de Record, à savoir que Paris a offert un salaire de près de 10 M€ à Ugarte. Les Franciliens ont donc doublé leur offre et aujourd’hui, l’avion d’Ugarte est attendu à Paris selon Relevo.