PSG, Chelsea : Manuel Ugarte a fait son choix !

C’est un dossier où le PSG n’avait pas forcément l’avantage. Tous les médias anglais comme portugais expliquaient ainsi que Chelsea était le grand favori pour recruter Manuel Ugarte, le milieu de terrain de 22 ans du Sporting CP. Notamment parce que, toujours selon ces publications étrangères, le rêve du principal concerné était de jouer en Premier League.

Comme nous vous le révélions hier en exclusivité, les Blues se montraient d’ailleurs assez confiants et avaient effectivement un certain avantage dans cette guerre à deux pour l’Uruguayen. Mais selon nos informations, les choses ont changé ces dernières heures, et c’est le PSG qui a repris le dessus.

Le joueur est chaud pour Paris

Nous pouvons vous confirmer que le joueur veut avant tout rejoindre le Paris Saint-Germain. Il a déjà donné son feu vert pour un transfert vers le champion de France, et le Paris Saint-Germain espère boucler l’opération cette semaine. Désormais en pole position, l’écurie francilienne doit tout de même encore régler quelques détails avec le Sporting pour conclure le deal, mais ça commence à sentir très bon.

Il faudra donc débourser ces 60 millions d’euros correspondant à sa clause libératoire, alors que le but du PSG est de se mettre d’accord avec le club lisboète pour ne pas devoir payer cette somme d’un coup et la régler en plusieurs versements. S’il n’y a pas de retournement de situation de dernière minute, Manuel Ugarte devrait bien revêtir la tunique parisienne dès la reprise de la Ligue 1 en août.