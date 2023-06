La bataille continue entre Chelsea et le PSG pour Manuel Ugarte

Ces derniers jours, son nom est sur toutes les lèvres du côté du PSG et désormais en Premier League. Manuel Ugarte est un milieu défensif très convoité. Le joueur agé de 22 ans qui évolue du côté du Sporting Lisbonne a été associé à Paris et on annonçait même que les négociations étaient en très bonnes voies. Mais depuis, le PSG doit faire face à la concurrence de Chelsea, bien décidé à chiper le joueur pour renforcer son effectif déjà très impressionnant.

Pour s’arracher le petit phénomène du Sporting, il faudra d’abord payer la clause qui s’élève à 60 millions d’euros. Une somme conséquente mais qui ne devrait pas décourager les grosses écuries européennes. Et bien qu’important dans son équipe, Ugarte ne sera pas retenu par son club comme l’a confié son coach Ruben Amorim il y a quelques jours. « En ce qui concerne Ugarte, je ne peux rien confirmer. Il est évident qu’il est difficile de garder des joueurs comme lui, il a plusieurs clubs à fond sur lui, pas un seul, sachant que notre projet consiste à vendre et que nous avons raté la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Cela rend les choses plus difficiles. Ugarte est l’un des joueurs les plus convoités ». Dans ce dossier, Chelsea semble bien avoir de l’avance sur le PSG qui avait pourtant été le premier sur le coup.

Un contrat de 5 ans

À l’heure ou nous écrivons ces lignes, les Blues ont désormais une longueur d’avance sur le PSG. La raison ? La direction londonienne a augmenté son offre initiale et va surtout payer le mécanisme de solidarité en plus de la clause. Une somme que doit reverser le club qui vend son joueur aux clubs qui ont participé à la formation et à l’éducation du joueur. Chelsea accepte donc de s’occuper de cette partie-là aussi. Pour le moment, le PSG ne veut pas s’aligner sur Chelsea et l’accord que le club parisien avait ne tient plus, car les Blues payent désormais plus.

Selon nos indiscrétions, du côté de Chelsea, la confiance est de mise dans ce dossier alors que le Sporting voit bien le club anglais rafler la mise. Du côté du clan du joueur, un transfert au PSG serait vu d’un bon œil. Mais pour cela, il faudra que Paris accepte de s’aligner sur l’offre de Chelsea. Le Sporting n’acceptera pas une offre inférieure alors que le PSG tient déjà un accord pour un contrat de 5 ans avec le joueur. Les Blues, qui détiennent aussi un également contractuel avec Ugarte, attendent désormais les échanges de documents officiels avec le Sporting pour boucler l’opération dans les prochaines heures. À moins que le PSG ne décide d’augmenter son offre… à suivre.