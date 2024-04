SM Caen : focalisé sur la fin de saison, Alexandre Mendy attise les convoitises

Arrivé au SM Caen en octobre 2020, Alexandre Mendy (30 ans) marche sur l’eau depuis le début de l’exercice 2023-2024. Actuel meilleur buteur de Ligue 2 avec 19 réalisations après deux dernières saisons à plus de 15 buts en championnat, l’ancien buteur des Girondins de Bordeaux ou encore du Stade Brestois confirme ainsi son excellente forme. Récemment interrogé par nos soins, celui qui se rapproche inexorablement du record de Cyrille Watier (67 buts), meilleur buteur de l’histoire du club, avait d’ailleurs confié son attachement au SMC. Pour autant, son impressionnant rendement ne laisse logiquement pas insensible. Bien que focalisé sur les objectifs du club, plus que jamais en course pour les play-offs, l’avant-centre de 30 ans pourrait ainsi relever un nouveau défi dans les semaines à venir.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Caen 48 32 3 14 6 12 42 39 12 Ajaccio 42 32 -4 11 9 12 31 35

Selon nos dernières informations, ça s’active en coulisses pour son conseiller puisque la machine à marquer des Caennais est largement sollicitée au cours des dernières semaines. Dans cette optique, plusieurs clubs de Bundesliga et de Liga sont aujourd’hui intéressés par le numéro 19 du SMC, brillant à la pointe de l’attaque normande. Mais ce n’est pas tout. Si la Ligue 1 reste bien évidemment attentive à de telles performances, les pays du Golfe, à commencer par le Qatar, sont, eux aussi, à l’affût. Flatté et conscient de son potentiel, ce dernier reste quoi qu’il en soit - pour l’heure - pleinement concentré sur les objectifs des Bleu et rouge, avec qui il souhaite retrouver l’élite. Une chose est sûre, la prochaine fenêtre du marché des transferts s’annonce, elle, plus que jamais excitante pour le natif de Toulon.