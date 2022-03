Brentford souhaite prolonger Christian Eriksen

La suite après cette publicité

Christian Eriksen vient de passer une très belle semaine avec la sélection danoise pour son retour dans le groupe, moins d'un an après son problème cardiaque survenu lors de l'Euro 2020. Buteur lors des rencontres face aux Pays-Bas et à la Serbie, l'ancien joueur de l'Inter Milan confirme son retour en forme après des prestations abouties avec Brentford. En effet, le Danois, qui avait rejoint cet hiver le promu de l'Est de Londres, a disputé 3 matchs, et déjà délivré sa première passe décisive.

Si ses deux titularisations permettaient aux hommes de Thomas Frank d'enchainer deux victoires pour la première fois cette saison, l'ancien Spurs arrive tout de même en fin de contrat en juin, après n'avoir signé que pour six mois. Selon The Times, les Bees auraient l'intention de proposer une extension de contrat au milieu offensif, qui pourrait vouloir montrer sa reconnaissance à un club lui ayant offert la possibilité de rejouer au haut niveau. La présence de compatriotes, comme son entraineur Thomas Frank, ou encore Christian Norgaard et Matthias Jorgensen pourrait faire pencher la balance. Cependant, il devrait attendre la fin de saison, afin d'être assuré du maintien de Brentford en Premier League, ce qui n'est pas encore assuré à la vue du calendrier.