Accord Tf1-Mediapro : la satisfaction du patron des sports de TF1

TF1 a communiqué ce mardi matin un partenariat avec Mediapro, le groupe sino-espagnol qui a acheté les droits de diffusion de la Ligue 1 pour la période 2020-2024. Interrogé par Europe 1, le patron des sports de TF1, François Pelissier, a dit toute sa satisfaction.

« On est très heureux d'annoncer ce partenariat inédit », a-t-il commencé par déclarer. « Ce que TF1 va apporter, c'est un partenariat global et inédit qu'on a réussi à construire avec Mediapro autour de trois volets. D'abord la licence de marque puisque la chaîne s'appellera Téléfoot, émission créée en 1977. Et puis autour de ça un partenariat éditorial et de production, puisque nous produirons un certain nombre de contenus pour la chaine, et un partenariat de talents puisque notre célèbre duo Grégoire Margotton-Bixente Lizarazu va commenter les 20 plus belles affiches du dimanche soir ». Il n'a pas souhaité donner les chiffres de l'accord scellé avec Mediapro.