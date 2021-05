Brésil : sans Neymar mais avec Bruno Guimarães, Rodrygo et Malcom pour la préparation des Jeux Olympiques

Les Jeux Olympiques de Tokyo (Japon) se rapprochent à grands pas. Pour l'édition 2020, reportée en 2021 (du 24 juillet au 8 août) en raison de la pandémie de Covid-19, le Brésil vient de dévoiler, quelques minutes après avoir révélé la liste de Tite pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, la liste des 23 joueurs sélectionnés par André Jardine pour préparer, au mois de juin, le tournoi olympique qui se déroulera au pays du soleil levant.

Pour son plus grand bonheur, Bruno Guimarães (23 ans) a été appelé et disputera donc les derniers préparatifs avant les Jeux Olympiques l'été prochain, alors que Neymar (29 ans, PSG), qui va disputer la Copa America avec le Brésil de Tite et qui avait affiché sa volonté de participer aux JO de Tokyo, regardera ça de loin. Des noms bien connus des amateurs de ballon rond comme Reinier (19 ans), Rodrygo (20 ans), Gabriel Martinelli (19 ans), l'ancien joueur du LOSC Lille Gabriel Magalhães (23 ans) ou encore l'ex-Bordelais Malcom (24 ans), qui figure, avec Guilherme Arana (24 ans) et Luiz Felipe (24 ans), parmi les trois joueurs de plus de 23 ans par sélection autorisés à disputer les JO, sont également présents dans cette liste.

La liste complète des 23 joueurs brésiliens :

Gardiens : Gabriel Brazão (Real Oviedo), Brenno (Grêmio), Cleiton (RB Bragantino)

Défenseurs : Emerson (Betis), Gabriel Menino (Palmeiras), Guilherme Arana (Séville FC, Atlético Mineiro), Abner Vinícius (Atlético Paranaense), Gabriel Magalhães (Arsenal), Roger Ibañez (AS Rome), Luiz Felipe (Lazio Rome), Nino (Fluminense)

Milieux : Bruno Guimarães (Olympique Lyonnais), Claudinho (RB Bragantino), Gerson (Flamengo), Igor Liziero (São Paulo FC), Matheus Henrique (Grêmio), Reinier Jesus (Real Madrid, Borussia Dortmund)

Attaquants : Antony (Ajax Amsterdam), Evanilson (Porto), Malcom (Zénith Saint-Pétersbourg), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pedro (Flamengo), Rodrygo (Real Madrid)