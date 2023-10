Le président du Bayern avertit la concurrence pour Jamal Musiala

Une nouvelle fois décisif en Ligue des Champions mardi soir, face à Galatasaray (1-3), Jamal Musiala continue de marquer les esprits. Si l’Allemand n’est plus à présenter, lui qui rayonne depuis plusieurs saisons maintenant, ce dernier n’a jamais caché son ambition de tout rafler, avec le Bayern Munich ou non. Manchester City, Liverpool, le Real Madrid et bien d’autres cadors surveillent de près le meneur de jeu de 20 ans, à tel point que le président bavarois s’est vu obliger d’avertir la concurrence au sujet de sa pépite.

«Quand d’autres clubs regardent Jamal Musiala, cela ne nous surprend pas du tout car c’est un joueur exceptionnel - il l’a encore montré mardi à Istanbul. Il a un contrat avec nous jusqu’en 2026 et sait ce qu’il a au Bayern, que toutes les portes lui sont ouvertes ici. J’aimerais l’avoir avec nous pendant très longtemps. Il n’y a aucune précipitation de part et d’autre», raconte Herbert Hainer, afin de rassurer également les supporters munichois. De toute évidence, le Bayern ne peut pas se permettre de perdre un tel joueur qui possède encore une énorme marge de progression.