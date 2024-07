Tanguy Ndombélé a choisi l’OGC Nice !

«Le club peut confirmer le départ de Tanguy Ndombele suite à la résiliation mutuelle de son contrat, effective à compter du 30 juin, à l’issue de son prêt en cours ». Le 12 juin dernier, Tottenham officialisait ce que nous vous révélions quelques jours plus tôt. Initialement lié jusqu’en 2025, le milieu de terrain français était prêt à résilier, malgré un salaire conséquent. L’argent n’est pas son moteur, et il a envie de se relancer sur un nouveau projet sérieux.

Il voulait donc éviter un énième prêt, après en avoir connu 3 successifs durant sa période à Tottenham, retrouvant Lyon, puis allant à Naples et Galatasaray. Critiqué ces derniers mois du côté de la Turquie pour un surpoids, Ndombélé a pris le taureau par les cornes. Une cure à Merano et une préparation physique d’envergure pour le remettre à son meilleur niveau.

Tanguy Ndombélé a retrouvé sa forme

Selon nos informations, il est désormais revenu à son poids de forme, et il est plus revanchard que jamais. Il est bien décidé à montrer qu’il a encore beaucoup de choses à apporter à une équipe, et c’est pour ça qu’il a récemment refusé plusieurs propositions exotiques. Et le club qui va bénéficier de ses services se trouve en Ligue 1.

Selon nos informations, c’est l’OGC Nice que Tanguy Ndombélé va rejoindre. Il est séduit par le projet niçois, où il retrouvera un homme qu’il connait déjà, le directeur sportif Florian Maurice. Sous les ordres du nouvel entraîneur Franck Haise, il est persuadé de se relancer totalement et d’apporter son expérience au jeune groupe niçois.