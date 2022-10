FC Barcelone : qui sont les responsables ?

La suite après cette publicité

C'est habituel dans le foot. Après chaque gros échec, c'est la chasse aux sorcières pour trouver les coupables et les responsables. Dans le cas du Barça, on ne déroge pas à la règle, surtout que cette élimination est pour le moins surprenante et n'était pas prévue dans le script après ce mercato estival de folie réalisé par le duo Laporta-Alemany. Dans le cas de l'écurie catalane, une chose semble cependant claire de prime abord : les responsabilités sont plus que partagées. Il n'y a pas qu'un seul coupable, puisqu'on peut pointer du doigt bon nombre d'individus au club, à tous les niveaux.

Forcément, Xavi est le premier nom auquel on pense. Cette fois, l'ancien milieu de terrain n'a pas d'excuse pour justifier les contre-performances de son équipe : il a eu un mercato estival de qualité, et tout le temps nécessaire pour travailler avec son effectif. Jouer la carte du coach fraîchement arrivé avec un effectif limité comme l'an dernier ne passe plus. Lors de ces matchs face à l'Inter et au Bayern, on a vu qu'il n'a pas réussi à mettre en place une équipe compétitive sur le plan tactique, étant notamment bien trop stéréotypée et limitée lorsqu'il fallait attaquer. Pour caricaturer, on a parfois eu l'impression que ses consignes se limitent à demander de trouver les ailiers et les laisser se débrouiller, ce qui peut sembler paradoxal pour un ancien milieu de terrain de ce niveau. Sa lecture des rencontres laisse aussi à désirer, ne parvenant jamais à inverser la tendance avec des changements tactiques ou des remplacements.

Les joueurs n'ont pas répondu présents

Mais il est aussi vrai que dans son effectif, on retrouve des joueurs dont le niveau n'est plus en adéquation avec ce que doit être le Barça, et c'est notamment le cas de ces vacas sagradas - les vaches sacrées - que peuvent être Jordi Alba, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto voire même Marc-André ter Stegen. Des joueurs loin de leur meilleur niveau et qui ont connu pratiquement toutes les débâcles européennes du club. Plutôt que d'enlever les mauvaises herbes de l'effectif, le Barça a continué de miser sur ces joueurs traumatisés et dépassés, et forcément ça a coûté cher. On était également en droit d'en attendre un peu plus de joueurs du statut de Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé et Raphinha, qui auront finalement eu un apport très maigre sur les rencontres face au Bayern et l'Inter.

Aucune des recrues estivales n'a d'ailleurs réussi à briller lors des gros duels européens de cette première partie de saison. L'architecte du projet barcelonais, Joan Laporta, est aussi parmi les principaux responsables de ce fiasco. Si son champ d'action par rapport au terrain est logiquement limité, ce sont Alemany et lui qui ont construit cet effectif à coups de millions et de leviers financiers. Le retour au top du Barça qui était attendu pour cette saison n'a pas eu lieu, et le patron blaugrana a logiquement sa part de responsabilité. On peut aussi lui reprocher de ne pas avoir su prendre les bonnes décisions concernant certains des joueurs cités plus haut. Autant dire qu'à Barcelone, beaucoup de monde va devoir rendre des comptes assez rapidement...