OL : Pierre Sage prend une mesure radicale avec Maxence Caqueret

Le déclassement se poursuit pour Maxence Caqueret. Après six derniers mois formidables la saison dernière, l’ancien international espoir français peine à trouver un prolongement dans ses performances depuis le mois d’août. Cet été, il avait nourri des envies de départ, mais malgré l’intérêt de certains clubs, dont Leverkusen, il était resté à l’OL, son club formateur qu’il a rejoint en 2011.

Une fausse bonne idée, car depuis plusieurs semaines, les performances du joueur laissent deviner que cette saison a peut-être été celle de trop, pour lui, comme pour son club. À la dérive face à Lens mi-septembre (0-0), il l’a également été cette semaine lors de la rencontre de Ligue Europa face à Besiktas (0-1), où il a erré comme une âme en peine dès son entrée en jeu. D’ailleurs, la belle performance de Tessmann, qui l’a remplacé, n’est pas forcément une bonne nouvelle pour lui.

Il est écarté du groupe contre Auxerre

Aujourd’hui, avec la concurrence de l’Américain, mais aussi celle incarnée par Corentin Tolisso, le meilleur Lyonnais du début de saison, Nemanja Matic, ou encore Jordan Veretout, la situation de Caqueret continue de se fragiliser. «C’est un contexte difficile pour lui. Il restait sur un bon match contre Le Havre (4-0), il s’est retrouvé remplaçant, est entré en jeu au moment où on était le plus exposé. On ne l’a pas placé dans les choses qu’il maîtrise le mieux, donc effectivement il a été exposé», déclarait Sage, vendredi, avant de poursuivre.

*«L’idée ce n’est pas de l’enterrer, c’est de retrouver le joueur qu’il était lors du dernier semestre et qu’il puisse aider l’équipe»* », répétait le technicien rhodanien. Ce ne sera certainement pas pour ce week-end. Selon [L’Équipe*](https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Caqueret-et-orban-ecartes-du-groupe-de-l-ol-pour-affronter-auxerre-mata-au-repos/1516467), Sage a fait le choix d’écarter son joueur du groupe pour la rencontre face à Auxerre, dimanche (15h00). Même son de cloche pour Gift Orban. Une façon de rappeler à Caqueret qu’il va vite devoir activer le réveil pour retrouver du temps de jeu, et une place dans le groupe.