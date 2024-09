Rudi Garcia croit en un retour de Florian Thauvin en Équipe de France

11 juin 2019. C’est la dernière trace de Florian Thauvin en Équipe de France. Ce soir-là, le champion du monde avait permis aux Bleus de s’imposer 4-0 contre Andorre grâce à un but et une passe décisive. Etait-ce la dernière page de son histoire en sélection ? Ses dernières années aux Tigres (Mexique), puis à l’Udinese, semblaient en tout cas accréditer cette thèse, alors qu’en parallèle, la concurrence continuait de pousser chez les Bleus. Mais en ce début de saison, l’ex-Marseillais retrouve des hauteurs qui étaient autrefois les siennes. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en Serie A, Thauvin permet à l’Udinese de briller en tête du classement du Championnat. Et pour son ancien entraîneur Rudi Garcia, ses belles prestations, à condition qu’elles soient régulières, pourront lui permettre de repostuler à une place dans le groupe de Didier Deschamps à terme.

«S’il peut retrouver son meilleur niveau ? Oui, et j’espère vraiment que l’Udinese sera capable de développer un football qui lui permettra de faire ça. Quand je l’ai eu, c’est un joueur qui a toujours su être décisif. En général, il était capable de marquer au moins 10 buts et faire 10 passes décisives, et ça, des deux pieds, retrace l’ancien entraîneur de l’OM dans un podcast de l’After. Un retour en Bleus envisageable ? En tout les cas, il a une analyse lucide de la situation : il sait qu’il doit être décisif, il a la chance d’être en Serie A, un championnat regardé. A lui de continuer de porter l’Udinese, et à ce moment-là, bien évidemment, il pourra de nouveau postuler en équipe de France même s’il y a de la concurrence (…) Moi, je suis persuadé que c’est un joueur qui a encore de l’avenir pour jouer dans des compétitions importantes. Et c’est un créatif, son profil manque un peu en équipe de France. On en a d’ailleurs parlé lors de l’Euro quand Antoine Griezmann était un peu moins bien, et qu’on manquait un peu de création.»