La Juventus veut faire un joli coup double cet hiver

Actuellement troisième de Serie A, la Juventus est encore perfectible, mais réalise un début de saison honorable. Les Turinois sont pour le moment en adéquation avec les objectifs visés, c’est-à-dire une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et alors que Paul Pogba est sous le coup d’une sanction pour dopage et se retrouve suspendu par son club, un renfort au milieu est souhaité. Alors que les Français Manu Koné (22 ans, Borussia Mönchengladbach), Youssouf Fofana (24 ans, Monaco) et Habib Diarra (19 ans, Strasbourg) sont évoqués, une autre piste plaît beaucoup aux Piémontais.

Selon la Gazzetta dello Sport, il s’agit du Danois Pierre-Emile Højbjerg (28 ans) qui a perdu son poste de titulaire avec Tottenham. Les Turinois auraient déjà pris la température dans ce dossier ainsi que dans celui menant à Domenico Berardi (29 ans). L’ailier de Sassuolo brille en ce début de saison (5 buts et 1 offrande en 6 matches). Deux pistes où la Juventus commence déjà à avancer ses pions.