La short-list du TFC pour remplacer Damien Comolli

Tout le monde s’accorde pour dire qu’il va être très compliqué de remplacer l’omnipotent Damien Comolli au TFC. Parti à la Juventus Turin, l’ancien homme fort de Liverpool laisse un grand vide, ce qui suscite une grande inquiétude aussi bien auprès des supporters que des salariés du club qui n’ont actuellement aucune réponse. Depuis l’annonce soudaine de son départ, c’est l’effervescence à Toulouse qui doit lui trouver urgemment un remplaçant, surtout avec un mercato estival ô combien important à négocier.

RedBird, qui n’a toujours pas communiqué suite au départ du désormais ex-président de Toulouse, travaille en coulisse pour lui trouver un successeur et a dressé une short list de plusieurs noms. Profil ciblé ? Des hommes d’expérience qui ont déjà eu un vécu en Ligue 1 dans la direction de clubs. Un profil qui n’existe pas en interne et c’est la raison pour laquelle le TFC regarde ailleurs. Selon nos informations, l’ancien président exécutif du Stade Rennais Olivier Cloarec fait partie de cette liste, tout comme Julien Fournier (ex-ancien directeur général puis directeur du football de l’OGC Nice) et Vincent Ponsot (ex-Directeur du football Olympique Lyonnais). Reste à voir si cela suffira à calmer les supporters toulousains qui ont demandé des comptes à RedBird par le biais d’un communiqué publié le 30 mai dernier sur les réseaux sociaux.