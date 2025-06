Droits TV : la LFP lance son appel d’offres

Nouveau départ pour les droits TV du football français cet été. Alors que le précédent diffuseur DAZN ne diffusera plus la Ligue 1, LFP Media va lancer sa propre chaîne et essaye de s’associer avec Canal+, beIN Sports, Amazon Prime Video, DAZN ou encore Disney + pour se frayer une place dans l’audiovisuel français. Fabriquant cette chaîne pour la reprise de la Ligue 1 le 15 août, LFP Media a lancé un appel d’offres selon les informations de L’Équipe.

Ainsi, quatre bouquets sont proposés, un concerne les magazines, le deuxième tourne autour des avant et après matches, le troisième concerne la gestion des multiplex et le quatrième la gestion des personnels éditoriaux. LFP Media s’occupe déjà de la production des rencontres. Selon les retours, LFP Media pourra ainsi décider d’externaliser ou non certaines parties de sa programmation. À noter que LFP Media se concentre actuellement sur l’éditorial, la distribution et le marketing avec la volonté de ne pas lancer la chaîne avec des tarifs trop importants.