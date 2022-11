Qatar-Sénégal : les compositions d'équipes

La suite après cette publicité

Malheur au vaincu ! Les battus du premier match s'affrontent dans le Groupe A, à l'occasion de la 2e journée de la phase de poules de la Coupe du Monde. Au Al Thumama Stadium de Doha, le Qatar et le Sénégal seront en quête d'un premier but et de points pour espérer atteindre les huitièmes de finale (un match à suivre en direct sur FM à 14h).

Pour ce match, Félix Sánchez Bas s'appuie sur un 5-3-2 et change trois joueurs par rapport au match inaugural. Barsham prend place dans le but, alors que Madibo intègre la défense à 5. Au milieu, Mohamad fait son apparition. En face, Aliou Cissé choisit de faire confiance à un 4-2-3-1. Il recentre Abdou Diallo en défense et place Jakobs au poste de latéral gauche. Kouyaté sort du onze et c'est Diedhiou qui accompagne Dia aux avant-postes.

Les compositions d'équipes :

Qatar : Barsham - Pedro Miguel, Madibo, Khoukhi, Hassan, Ahmed - Al Haydos, Boudiaf, Mohamad - Almoez Ali, Afif

Sénégal : E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs - N. Mendy, Gueye - Diatta, Diedhiou, Sarr - Dia

[A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.]