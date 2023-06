Carlos Tévez commente la décision de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Le choix de Lionel Messi n’a pas fini de faire réagir la toile. Si les fidèles du Barça peinent à avaler la pilule après le départ de l’Argentin pour l’Inter Miami, Carlos Tévez se veut lui plus compréhensif. Appelé à commenter cette décision de son ami et ancien coéquipier en sélection, «l’Apache» estime qu’il s’agit d’un très bon choix, et surtout, d’un choix mûrement réfléchi.

«Il me semble que Leo a pris une décision en connaissant et en comprenant un peu sa propre situation. Il ne voulait pas retourner à Barcelone et voir les salaires de ses coéquipiers baisser et redevenir le méchant. Cela lui a fait plus de mal que n’importe qui d’autre. Je pense que les approches de Barcelone étaient tièdes, a indiqué l’ancien joueur de Manchester United et Manchester City à ESPN. Leo s’est penché vers la MLS. Il aime Miami, c’est une tranquillité d’esprit pour lui et sa famille. Je pense que ce qu’il a fait était la chose la plus correcte. Si ce n’était pas Barcelone, il ne voulait pas d’un autre club en Europe. La décision est très bien prise.»

À lire

Inter Miami : la Messi-mania se fait déjà sentir !