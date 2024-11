Ligue des Champions : la menace de l’élimination terrifie Luis Enrique et le PSG !

Quatre rencontres disputées. Deux défaites cinglantes contre des gros poissons européens (Atlético de Madrid et Arsenal). Un match nul décevant face au PSV Eindhoven. La victoire sans saveur contre Girona acquise dans les derniers instants grâce à un CSC venu d’ailleurs de Paulo Gazzaniga ne suffit pas à refermer les multiples inquiétudes désormais présentes dans les esprits de tous les acteurs parisiens. Après la moitié du calendrier passé, le Paris Saint-Germain pointe désormais à la 25ème position, ce qui signifie que si la phase de championnat venait à se terminer aujourd’hui, le club parisien serait alors éliminé. Pour rappel, les huit premières équipes sont automatiquement qualifiées pour les 8es de finale, alors que les clubs classés entre la 9ème et la 24ème place deviennent barragistes et doivent ainsi passer par la case des 16es de finale. Et le calendrier s’annonce tendu pour les troupes de Luis Enrique : déplacement au Bayern Munich, déplacement au Red Bull Salzburg, réception de Manchester City et déplacement à Stuttgart. Le Top 8 semble un rêve frôlant l’utopie mais les barrages prennent la forme de la dernière chance.

La suite après cette publicité

Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique n’arrive pas à trouver des solutions pour guérir les maux de son équipe : «Ce qui nous est arrivé lors des trois matches de Ligue des champions est inexplicable. Les trois matchs que nous avons joués à domicile, je dirais que le meilleur mot qui le définit est inexplicable et injuste. Je pense que personne ayant vu ce match ne peut dire que le résultat est juste. Mais c’est comme la vie, injuste. Aujourd’hui est une journée de merde, à partir de demain, nous commencerons à réfléchir aux choses que nous pouvons améliorer, si nous pouvons nous améliorer, parce que nous le pouvons certainement». Avec cette nouvelle contre-performance, les Rouge et Bleu sont désormais en immense danger et pour la première fois de l’histoire du PSG version QSI, il existe un scénario probable où les phases finales de la Ligue des Champions se jouent sans le club de la capitale. En tout cas, avec 4 points pris en 4 rencontres, ce début de campagne représente également le pire démarrage du club en Ligue des Champions depuis l’arrivée du Qatar.

En dehors du Top 24 et un calendrier monstrueux !

En sortant la calculatrice, le PSG devra ainsi prendre au moins quatre points sur les quatre derniers matchs pour espérer rester en vie : «Une élimination ? Sans aucun doute. Je ne peux pas vous garantir qu’on va se qualifier. Mais je sais qu’on essaiera jusqu’au bout. Ce sera quatre finales à jouer. Si la dynamique de la Ligue des champions est comme ça, je ne sais vraiment pas. Cette compétition a mal commencé, avec un tirage au sort anormal pour une équipe du premier pot, et à partir de là nos arguments n’ont plus suffi pour remporter le match. Nous aurions dû facilement gagner les trois matchs à domicile. Si la dynamique est telle, il est évident que cela va être très compliqué. Je ne planifie pas beaucoup les choses. La vie peut changer en quelques secondes à peine. Je ne fais jamais de plan sur où finir. Tout peut s’arrêter après les huitièmes en deux matches seulement. Tout peut changer dans le bon sens également. C’est la situation. Rien de tragique toutefois», a d’abord précisé l’ancien sélectionneur de la Roja.

La suite après cette publicité

Luis Enrique est-il l'homme de la situation pour le PSG ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Tout reste possible bien évidemment mais comme la saison passée, où le Paris Saint-Germain est passé à quelques minutes d’une élimination dans le groupe de la mort (AC Milan, Borussia Dortmund, Newcastle), les pensionnaires du Parc des Princes devront batailler durement pour décrocher un ticket qualificatif. Compte tenu du niveau affiché et des éternels soucis qui ne trouvent pas de solutions, les rencontres face à Manchester City et au Bayern Munich apparaissent comme des missions impossibles. Pour le capitaine Marquinhos, c’est maintenant que le groupe doit faire bloc : «On a fait quatre points en quatre matchs, dont trois à la maison. On va devoir prendre des points difficiles à l’extérieur. On est le PSG, si on doit chercher des points, on va y aller. Il ne faut pas jeter tout en l’air parce qu’on a perdu. Il nous reste encore des matches à disputer. C’est dans les derniers détails qu’on se fait pénaliser. Si on veut grandir dans cette compétition difficile, on n’a pas le droit de se manquer sur les petits détails». A la différence du match face au PSV, le PSG n’aura pas le droit à l’erreur contre Stuttgart et le RB Salzburg.

Présent en zone mixte, le buteur de la soirée, Warren Zaïre Emery, a été invité à répondre aux questions sur cette crise européenne, qui fait rage dans le quotidien du PSG sur ce début de saison. A noter que Luis Enrique a perdu 44% de ses matchs sur le banc avec le PSG en Ligue des Champions (7/16), soit le ratio de défaites le plus élevé pour un entraîneur du club parisien dans la compétition sous QSI. Les Rouge et Bleu ont aussi perdu 5 matchs lors d’une même année civile en Coupe d’Europe pour la première fois de son histoire : «Le bilan, quand on regarde les points, il est plutôt négatif, mais quand on regarde les matchs, il est plutôt positif. Il y a des périodes qui sont comme ça, c’est le football. Ça fait beaucoup, ça se répète, mais on travaille à l’entraînement. On n’est pas inquiet, on fait tout pour gagner tous nos matchs, on donne tout à chaque fois», a préféré temporiser le jeune milieu français. Au rayon des bonnes nouvelles, le retour de Gonçalo Ramos pourrait apporter un vrai plus offensif dans les rangs parisiens d’ici aux mois de décembre et de janvier. Le sprint final est déjà lancé pour le PSG !