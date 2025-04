LdC : l’avis très fort de Rio Ferdinand sur le PSG

Dans une semaine, ils ne seront plus que quatre à pouvoir prétendre au sacre final, et le PSG semble armé pour en faire partie. Vainqueurs d’Aston Villa sur leur pelouse ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions, les Rouges et Bleus ont fait un grand pas vers les demi, s’imposant 3-1. Mais plus que le score, c’est la manière avec laquelle les joueurs de Luis Enrique ont décroché ce succès qui impressionne.

Ultra dominateurs, les Franciliens n’ont jamais laissé respirer les Anglais. 76 % de possession, 29 tirs à 7, 841 passes contre 271, tous les compartiments du jeu ont été à l’avantage de Paris. Forcément, cette performance crédibilise encore plus les joueurs de Luis Enrique quant à leur première victoire dans la plus prestigieuse des coupes d’Europe. Pour Rio Ferdinand, les champions de France sont même les favoris de cette édition : « je les vois comme favoris pour gagner la Ligue des champions en ce moment… ». Les prochaines semaines nous diront si l’ancien défenseur central s’est trompé, mais le fait est que le PSG affiche un visage rayonnant depuis plusieurs mois désormais.