Daniel Riolo place le PSG au niveau du FC Barcelone

La saison avance, et alors que nous sommes au mois d’avril, le PSG est toujours en lice en Ligue des Champions, et plus proche que jamais d’en atteindre les demi-finales. Largement favoris contre Aston Villa en quart, les Parisiens ont décroché un solide succès contre les Anglais ce mercredi soir lors du match aller (3-1), et semblent largement capables de réitérer pareille performance lors de la deuxième manche. Pratiquant un jeu léché, les Parisiens ont visiblement impressionné Daniel Riolo.

La suite après cette publicité

Dans l’After Foot, l’éditorialiste a placé les joueurs de Luis Enrique parmi les favoris au sacre final, aux côtés du FC Barcelone : « on est maintenant en avril et clairement, de ce qu’on voit du plateau et des équipes qui restent, le Barça est très impressionnant. Vraiment ! Le PSG, maintenant, peut être rangé définitivement dans les équipes qui peuvent aller au bout. » Alors que le Real Madrid s’est lourdement incliné contre Arsenal ce mardi, Daniel Riolo craindrait les Merengues dans le cas où ils réaliseraient l’exploit contre les Gunners au match retour : « un Real qui se sortirait de cette situation, même face à ce PSG, tout serait vraiment possible compte tenu de leur expérience et de leur façon de jouer. » Les Madrilènes auront à cœur de lui donner raison.