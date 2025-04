Barça : Raphinha s’est excusé auprès de Pau Cubarsi

Le FC Barcelone a frappé fort sur la pelouse de Montjuïc, s’imposant 4-0 face au Borussia Dortmund en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Raphinha, Lamine Yamal et Lewandowski ont d’abord tour à tour testé Kobel, sans succès immédiat, et c’est finalement sur un coup franc intelligemment joué que l’ouverture du score est arrivée, après une séquence confuse dans la surface.

Cubarsí avait parfaitement repris un ballon au second poteau, sur lequel Kobel semblait battu. Mais c’est Raphinha qui est venu pousser le cuir juste avant qu’il ne franchisse la ligne. Un geste qui aurait pu tout gâcher si le Brésilien s’était trouvé hors-jeu, ce que n’a pas détecté la VAR après de longues minutes d’analyse. Finalement validé, le but a surtout été un soulagement pour l’ailier, qui a tenu à s’excuser auprès de Pau Cubarsí : « j’étais assez inquiet d’être hors-jeu. J’avais un doute, mais heureusement, le but a été validé. J’ai dit à Pau que j’avais touché le ballon avant la ligne et je lui ai demandé pardon, mais il m’a dit que c’était bien parce que ça lui comptait comme une passe décisive. » Pau Cubarsi pourra toujours se consoler avec ce record : il est devenu le plus jeune défenseur de l’histoire de la Ligue des Champions à délivrer une passe décisive. Le défenseur a délivré une offrande à 18 ans à 77 jours, tandis que Vincent Kompany, précédent détenteur, l’avait fait à 18 ans et 193 jours un soir d’octobre 2004 avec Anderlecht.