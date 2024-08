Droits TV : Vincent Labrune combat l’IPTV

Vincent Labrune est dans une situation délicate. Président de la LFP, il voit ses soutiens vaciller face à la venue de DAZN, qui n’offre pas l’argent qu’il avait promis l’été dernier. C’est une baisse globale de 60 % qui attend les clubs professionnels en France jusqu’à 2029. En Ligue 1, ils doivent se partager 500 M€, sans compter les taxes. En d’autres termes, tout le monde doit se serrer la ceinture, surtout ceux (la grande majorité) dont les budgets dépendent essentiellement de l’argent des droits TV. Malgré cette situation délicate, ces promesses non-tenues, et de nombreux candidats qui commencent à faire surface, le patron de la LFP va se présenter pour tenter de conserver son poste le 10 septembre prochain à l’occasion des élections de la ligue. Dans un entretien à L’Equipe, Labrune affirme que désormais son combat est axé contre le streaming illégal, alors que de nombreux consommateurs ont recours à ce procédé face à l’offre de DAZN, le nouveau diffuseur très discuté du championnat.

«Si on avait eu les mêmes garanties avec Mediapro, on aurait touché les 850 millions qui nous étaient dus la première année. Les garanties de DAZN sont solides, assure-t-il. Au départ, on n’a pas considéré leur offre car nous n’avions pas les garanties de l’actionnaire que nous souhaitions. Début juillet, avec quelques présidents de club, nous avons passé une semaine à Londres et on a obtenu auprès de Len Blavatnik (le milliardaire propriétaire de DAZN) des garanties au niveau de sa holding. Ce qui est une première et qui a changé du jour au lendemain notre approche vis-à-vis de DAZN. Désormais, les priorités absolues de la LFP et de nos clubs doivent être la lutte contre le piratage et le succès de notre projet commun avec DAZN. Nous avons la chance d’avoir pour la première fois un partenaire digital qui doit nous permettre d’accélérer le changement de notre modèle.»