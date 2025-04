Arsenal : un cadre de retour pour affronter le Real Madrid

Blessé depuis la fin du mois de décembre, et opéré des ischios-jambiers, Bukayo Saka n’a plus foulé les pelouses depuis plus de trois mois. De retour à l’entraînement avec le groupe après la trêve internationale, le retour sur les terrains de Bukayo Saka après plus de trois mois d’absence pourrait avoir lieu aujourd’hui, face à Fulham à l’Emirates Stadium. Une excellente nouvelle pour Arsenal, à quelques jours seulement du quart de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid.

La suite après cette publicité

«Nous avons respecté les délais, mais nous avons tout fait étape par étape, et avons même dû le retenir. Il est prêt à jouer. C’est un autre atout majeur que nous avons, nous connaissons l’impact qu’il a eu sur l’équipe et l’importance de son rôle et de sa contribution à notre succès, c’est donc formidable de le retrouver», a commenté Mikel Arteta en conférence de presse avant la rencontre. Avec dix passes décisives en Premier League, Saka est toujours le deuxième meilleur passeur du championnat derrrière Mohamed Salah. Et il n’a pas joué depuis le 21 décembre.