Monaco - PSG : les compositions probables

Si la liste des 26 Bleus de Didier Deschamps pour l'Euro 2020 avec notamment le retour de Karim Benzema en Equipe de France a cristallisé toutes les attentions depuis hier, la saison n'a pas encore livré tous ses secrets. Et avant un final de Ligue 1 exaltant ce dimanche, place à la finale de la Coupe de France ce mercredi. Et c'est une affiche de haut niveau au Stade de France ce mercredi soir à 21h15 à suivre en live commenté sur FM entre deux équipes spectaculaires qui est au programme. Un match capital et un trophée à la clé pour Monaco et le PSG qui rêvent toutes deux de soulever la coupe et qui peuvent toujours rêver d'un doublé coupe-championnat.

Pour le club de la Principauté, cette rencontre est un gros bonus de fin de saison. Auteur d'une première année pour le moins aboutie sur le banc de l'ASM, Niko Kovac peut espérer remporter un premier trophée, lui qui s'est mué en véritable spécialiste de la Coupe depuis qu'il a troqué son maillot de football contre le costume d'entraîneur. Avec 24 victoires en 25 matches de Coupe (avec Francfort, le Bayern et Monaco), le Croate peut rêver plus grand. Et pour cette rencontre, le technicien pourra compter sur toutes ses forces vives. Pour cette finale, c'est l'habituel titulaire dans la compétition dans les buts de l'ASM Radosław Majecki qui est aligné. Kovac a choisi une défense à trois Badiashile-Maripan-Disasi pour contenir les assauts de l'attaque parisienne. Devant ces trois hommes, quatres joueurs à savoir les deux pistons Caio Henrique à gauche et Ruben Aguilar à droite avec le traditionnel duo Fofana-Tchouameni dans l'axe. Enfin devant, c'est un redoutable trio Volland-Golovine-Ben Yedder qui sera aligné.

Beaucoup d'absents au PSG

Face à cette séduisante équipe monégasque, Mauricio Pochettino n'aura pas le droit à l'erreur. Déjà sorti de la Ligue des Champions et en ballotage défavorable en Ligue 1 au classement (un point de retard sur Lille avant la dernière journée de L1), un échec face à Monaco dans une compétition où le PSG est recordman des victoires (5 des 6 derniers titres pour un total de 13 trophées en Coupe de France) ferait forcément tache. Mais le tenant de la Coupe de France n'aura pas la tâche facile et sera privé de plusieurs joueurs.

Outre Marco Verratti, Juan Bernat, Layvin Kurzawa blessés, Paris devrait se passer de deux piliers du club, à savoir Presnel Kimpembe et Neymar tous deux suspendus. Les dirigeants parisiens ont bien tenté de saisir le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) pour tenter de geler la suspension des deux hommes pour le match de ce soir. Mais à l'heure de la publication de cette article, la décision finale n'avait pas été rendue. Dès lors, c'est sans doute un 4-2-3-1 qui sera proposé par le technicien argentin. Keylor Navas gardera les buts parisiens. Devant lui, une défense à quatre composée de Bakker - Abdou Diallo (bien remis de sa gastro-entérite) - Marquinhos - Alessandro Florenzi. Au milieu de terrain, on devrait retrouver une doublette Idrissa Gueye-Leandro Paredes devant la défense. Julian Draxler devrait prendre numériquement la place de Neymar en soutien de Mauro Icardi. Kylian Mbappé et Angel Di Maria animeront quant à eux les ailes de l'attaque parisienne.

