Liga : la date de FC Barcelone-Osasuna enfin connue !

Le 8 mars dernier, la rencontre entre Osasuna et le FC Barcelone a été suspendue suite à la mort dans la journée du médecin du Barça, Dr Carles Minarro. Un décès qui avait ému tout le vestiaire du Barça, incapable de disputer cette rencontre sous la compréhension du club de Pampelune et de la Liga, qui ont accepté de reporter la rencontre à quelques heures du coup d’envoi. Une fois le deuil passé, le football espagnol s’est agité pour trouver une date afin de rejouer le match. Finalement, après des jours de tractation, une date a enfin été choisie ce lundi.

En effet, comme le rapporte la Cadena Ser, le match entre Osasuna et le club catalan devrait se jouer le 27 mars prochain. La rencontre aura donc lieu jeudi prochain, alors que la trêve internationale sera à peine finie. Un match qui se fera donc sûrement sans Raphinha et Ronald Araujo, alors que les deux hommes joueront des matches internationaux respectivement avec le Brésil et l’Uruguay dans la nuit du 25 au 26. Pour rappel, la semaine du 19 mai était dans un premier temps évoqué.