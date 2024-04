Feyenoord, Newcastle : le Messi Gambien Yankuba Minteh s’impose comme la dernière pépite du football africain

Faisant partie de notre liste des 20 pépites à suivre lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, Yankuba Minteh avait confirmé avec la Gambie qu’il allait être la future star de tout un pays. Seulement âgé de 19 ans, le virevoltant ailier droit des Scorpions avait montré de bonnes choses même si son équipe avait été éliminée du groupe de la mort où figurait aussi le Sénégal, la Guinée et le Cameroun. Cet interlude passé, Yankuba Minteh n’a pas perdu son talent bien au contraire. Débauché contre 8 millions d’euros par Newcastle au club danois d’Odense Boldklub après une belle saison (4 buts et 6 offrandes en 17 rencontres avec les professionnels), le natif de Bakoteh avait été automatiquement prêté au Feyenoord Rotterdam afin de s’aguerrir. L’occasion de se frotter à un championnat qui fait part belle à la jeunesse avant de s’essayer aux joutes de la Premier League.

Yankuba Minteh a vite impressionné

«J’ai hâte de jouer pour les champions en titre. C’est un honneur de porter le maillot du Feyenoord. Je suis reconnaissant pour cette opportunité et je ferai tout mon possible pour m’améliorer en tant que footballeur. Je suis sûr que Feyenoord m’aidera à atteindre mes objectifs, tout comme je suis convaincu que je peux à mon tour aider le Feyenoord dans ses ambitions sportives», annonçait-il à son arrivée aux Pays-Bas. Utilisé ailier droit comme parfois avant-centre remplaçant par le coach Arne Slot, Yankuba Minteh s’adaptait bien avec 4 buts et 2 offrandes en 18 apparitions avant la Coupe d’Afrique des Nations. Son entraîneur est d’ailleurs rapidement tombé sous le charme de la pépite africaine.

«Nos recruteurs ont également été impressionnés par son année à Odense. Puis Dennis te Kloese (le directeur général de Feyenoord ndlr) est venu vers le staff technique. Minteh est allé à Newcastle United et les Anglais cherchaient un club auquel le prêter. C’est comme ça qu’il est venu vers nous. Il ne manque certainement pas de confiance en lui. Sa volonté de tout donner est énorme. Quand on voit ses statistiques, c’est vraiment impressionnant. Minteh court plus de mètres de sprint contre l’Ajax en une heure (match remporté 4-0 en début de saison que beaucoup d’autres garçons ne le font en deux matches» expliquait Arne Slot dans un entretien pour Algemeen Dagblad. Une vitesse énorme, une grande percussion et un talent brut à polir au fil des mois qui offraient de belles perspective au Feyenoord.

Une prise de pouvoir au Feyenoord

Alternant entre le onze et des entrées percutantes, le Gambien était d’ailleurs évoqué pour un possible retour à Newcastle en janvier dernier suite aux cascades de blessures dont souffraient les Magpies. «Nous examinerons les joueurs prêtés. En vue de savoir s’ils pourraient potentiellement nous renforcer. Si cela est également bon pour leur carrière, alors nous examinerons certainement ce que nous pouvons faire. Yankuba Minteh a très bien réussi […] Je pense que sa période de prêt a été productive. Il a marqué des buts et fait partie d’une équipe performante. Il a certainement du talent, même si la Premier League est une ligue très différente de toute autre ligue en Europe», lâchait alors le technicien anglais. Finalement resté avec le club de Rotterdam, puis parti à la CAN avec son pays, Yankuba Minteh n’est pas mécontent de cette situation. Depuis son retour de Côte d’Ivoire, il a totalement pris le pouvoir avec l’actuel deuxième d’Eredivisie.

Revenu assez rapidement de la Coupe d’Afrique des Nations, Yankuba Minteh s’est depuis installé comme la solution idéale côté droit avec Igor Paixao comme pendant gauche et Santiago Giménez en pointe du 4-2-3-1 d’Arne Slot. De plus en plus efficace à l’image d’un doublé contre Almere, un but contre le PSV Eindhoven ou un doublé et une offrande ce dimanche contre l’Ajax Amsterdam lors du festival 6-0, Yankuba Minteh a soigné ses statistiques et affiche désormais 10 buts et 4 passes décisives en 32 matches. «Yankuba Minteh a surtout beaucoup joué dans son pays natal, où très peu de tactiques sont développées. Si vous êtes aussi rapide, c’est une arme énorme. Une action et il est parti, alors vous ne le rattraperez plus. Je pense que ses choix s’améliorent déjà en phase finale. Le problème pour nous, c’est que si ses choix deviennent vraiment bons, il ne jouera probablement plus pour nous», confiait ainsi tout récemment Arne Slot au média néerlandais Rondo.

Newcastle face au casse-tête Minteh, le Barça à l’affût

Le principal intéressé était lui content de son évolution des derniers mois tout en restant perfectionniste comme il le confiait à Voetbal International : «je crois beaucoup en moi, en mes qualités. Il faut juste poursuivre sa carrière, rester concentré. Cela ne sert à rien de penser que tout va si vite. Je ferais mieux d’en être content. Il y a deux ans, j’ai joué pour le Steve Biko FC en Gambie et cette année, j’ai fait mes débuts en Ligue des Champions. En jouant à Feyenoord, j’ai fait mes débuts en Ligue des Champions, mais en même temps je pense aussi que j’aurais peut-être pu montrer un peu plus. D’accord, j’ai marqué contre le Celtic et récemment contre le PSV et Heracles Almelo, mais aussi des occasions manquées. Je ne suis pas facilement satisfait.»

«S’il y a une opportunité de rester une saison de plus avec Feyenoord, je la saisirai, car c’est un club fantastique» expliquait-il également tout en affirmant son envie d’enfin débuter avec Newcastle : «je saurai bientôt quels sont les projets du club pour moi. Je suis encore jeune, j’ai le temps, peut-être qu’ils voudront me prêter à nouveau. Je sais seulement qu’un jour je jouerai en Premier League.» Également dans le viseur du FC Barcelone qui suit ses performances, Yankuba Minteh qui est appelé au pays le Messi Gambien se voit également jouer un jour avec les Blaugranas. «Barcelone, j’ai regardé chaque match avec mon père. C’était à l’époque de Xavi, Iniesta… et Lionel Messi, mon idole, le meilleur joueur de tous les temps», lâchait-il dans son entretien pour le média néerlandais. Si la voie vers les sommets et encore longue pour Yankuba Minteh, le joueur de 19 ans est en train de mettre tout le monde d’accord aux Pays-Bas.

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive face à l’Ajax Amsterdam lors d’une victoire 6-0 dans le Klassieker, Yankuba Minteh était l’homme de ce dimanche. Auteur d’une sublime frappe enroulée, il a totalement crevé l’écran. «Oui je dirais bien. Aujourd’hui c’est mon jour. Je pense que le dernier match n’était pas assez bon de ma part, mais grâce à Dieu, j’ai bien joué et j’en suis tellement content. Nous jouons en équipe, nous nous battons les uns pour les autres quand nous perdons le ballon et nous nous poussons vers le haut pour continuer ainsi. Je dirais que c’était un superbe match. C’est ma qualité depuis que je suis jeune (la frappe enroulée ndlr), j’ai marqué beaucoup de buts comme ça en Gambie donc pour moi c’était un but simple», annonçait-il fièrement à ESPN après la partie. Le Messi Gambien n’a pas fini de surprendre son monde…