OL-MHSC : Alexandre Lacazette et Elye Wahi, deux quadruplés aux destins contraires

En plus d’une rencontre prolifique entre l’Olympique Lyonnais et le Montpellier HSC dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1, les spectateurs du Groupama ont assisté à deux prestations des grands soirs - ou plutôt des après-midi - des deux attaquants en feu sur la pelouse rhodanienne : Alexandre Lacazette et Elye Wahi. En effet, le dernier a inscrit le premier quadruplé de l’histoire du MHSC, en seulement 14 minutes. L’Espoir tricolore (3 sélections, 1 but), titulaire à la pointe de l’attaque montpelliéraine, a d’abord profité de deux pertes de balles de Lepenant dans son propre camp pour inscrire un doublé avant la pause (40e, 41e), avant de transformer un penalty obtenu par Arnaud Nordin (53e) et d’éliminer Anthony Lopes pour pousser le ballon dans le but vide (4-1, 55e).

Néanmoins, il voyait son équipe crouler face aux hommes de Laurent Blanc, vainqueurs au bout du bout grâce à un penalty provoqué par Christophe Jullien sur Lacazette, qui s’est fait justice lui-même en prenant à contre-pied Benjamin Lecomte (90+10e), qu’il avait déjà trompé à trois reprises (31e, 59e, 82e), pour faire basculer le score de 1-4 à 5-4. Le Général a non seulement fait lever les supporters lyonnais et ses coéquipiers, pour garder l’espoir d’une possible qualification européenne à l’issue de la saison. Et comme le signe du destin, Lacazette a imité son entraîneur Laurent Blanc, buteur sur penalty sous le maillot de l’OM lors d’une autre remontada subie par Montpellier, 25 ans plus tôt au Vélodrome (0-4 à la mi-temps, 5-4 au final).

Deux quadruplés en un match, une première depuis 50 ans

Le principal intéressé, interrogé au micro de Canal+, a tenu à souligner le caractère de son équipe après avoir exprimé sa fierté après le premier quadruplé de sa carrière : «je vais m’en souvenir toute ma vie, c’est mon premier quadruplé. On a payé cash les erreurs collectives, ils ont été efficaces. Mais on a montré du caractère, l’appui du stade a été important. Une belle victoire pour tout l’OL. On y croyait à 4-1, avec un but, tout peut changer. Il y avait des possibilités, on a marqué cinq buts, il y a eu des offensives favorables pour nous.» Son gardien de but Anthony Lopes, toujours au micro de C+, n’a pas tari d’éloges le numéro 10, qu’il qualifie de «joueur extraordinaire, je n’ai même pas besoin de dire son nom qu’on sait l’importance qu’il a pour nous.»

En plus de confirmer sa belle saison pour son retour dans le Rhône et relancer les siens dans la course à l’Europe, Alexandre Lacazette prend la tête du classement des buteurs, culminant aujourd’hui à 24 réalisations, soit une de plus que Kylian Mbappé, qui devrait fouler la pelouse du Stade de l’Aube face à l’ESTAC ce dimanche soir (20h45). Il n’est d’ailleurs pas commun de voir deux joueurs inscrire chacun un quadruplé dans une même rencontre, puisqu’il faut remonter au 25 mai 1974 pour voir le Rémois Carlos Bianchi et le Monégasque Delio Onnis s’offrir un «super hat trick» (super coup du chapeau, quatre buts) lors de la victoire du Stade de Reims face à l’AS Monaco (8-4). Que d’histoires écrites cet après-midi au Groupama Stadium…