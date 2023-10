OM-OL : Fabio Grosso sort du silence pour la première fois !

Les tristes événements de ce dimanche soir l’ont touché de plein fouet. Arrivé sur le banc de l’OL le mois dernier, Fabio Grosso a connu des premiers pas compliqués sportivement. Le sportif est passé au second plan ce dimanche. Alors que le car des joueurs et du staff rhodanien se rendait au Vélodrome pour un Olympico haletant, plusieurs supporters ont pris à partie le car des Gones. Touché près de l’œil, le coach transalpin aurait pu perdre la vue à quelques millimètres. Alors que Grosso ne pouvait pas tenir sa place sur le banc lyonnais, la rencontre a finalement été annulée.

Et alors que ces incidents, auxquels il faut ajouter les comportements racistes de plusieurs supporters de l’OL, ont provoqué un tollé dans le monde du football, le technicien italien ne s’était toujours pas exprimé sur les violences qu’il a subies. C’est désormais chose faite ce mardi en début de soirée. Sur Instagram, l’ancien tacticien de Frosinone a remercié les personnes qui le soutiennent : «Ce qui s’est passé dimanche soir aurait pu être une tragédie, et cela l’a certainement été pour le sport et tous ceux qui l’aiment. J’espère de tout cœur que ça servira de leçon pour notre avenir. Je vous remercie tous pour votre soutien et votre proximité. Allez l’OL… Toujours !»