Amicaux : Monaco bute sur Sturm Graz, l’ASSE accrochée par Clermont

Les clubs de Ligue 1 poursuivent leur préparation. Pour certains, ce samedi était l’occasion de se tester et de mesurer un peu plus précisément le degré d’avancée, ou de retard, de leurs groupes. C’était notamment le cas de Monaco, actuellement en stage en Autriche, et confronté au champion en titre local, Sturm Graz. Après deux défaites face au Dynamo Dresde (4-2) et au Servette Genève (1-0), puis un match nul contre le Cercle Bruges (1-1), les joueurs d’Adi Hütter ont encore dû se contenter d’un match sans victoire (2-2). Ce sont Takumi Minamino (32e, s.p) et Eliot Matazo (58e) qui ont inscrit les deux buts monégasques.

De son côté, Saint-Etienne a été tenu en échec par Clermont pour son premier rendez-vous de l’été (1-1). Menés après un but de Maidine Douane (18e, 0-1), les Stéphanois sont revenus en fin de rencontre grâce au milieu de terrain de 19 ans, Jules Mouton (81e, 1-1). Les joueurs d’Olivier Dall’Oglio affronteront Villarreal samedi prochain. Enfin, Toulouse a été accroché par Rodez (2-2), après avoir longtemps pensé l’emporter. Malgré deux buts d’avance à la pause, marqués par Aboubkhlal (17e) et Jean Ruiz contre son camp (38e), les hommes de Carles Martínez Novell ont été rejoints par des réalisations de Yonis Njoh (49e) et Anthonin Bobichon (86e).