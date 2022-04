La réaction arrogante de José Mourinho après la nouvelle défaite de la Roma contre Bodø/Glimt

Cette fois, l’AS Roma n’en a pas pris six, mais le club de la Louve s’est une nouvelle fois incliné sur le terrain des Norvégiens de Bodø/Glimt en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence. Et alors qu’on l’avait laissé sur une interview très spirituelle, José Mourinho a rappelé à tous ceux qui en doutaient qu’il restait un perdant pas vraiment habitué à faire profil bas après une défaite.

« Nous jouerons le match retour devant nos supporters. Je n'ai aucun problème à dire que je me sens favori pour le match retour et donc favori pour me qualifier pour les demi-finales, j'ai pleinement confiance en mes joueurs, dans le stade qui sera plein de nos supporters. Évidemment, nous jouerons contre une équipe difficile à affronter, j'espère avoir un bon arbitre avec de bons assistants ».

Mourinho peste

Une petite phrase clairement destinée à mettre la pression sur les arbitres qui officieront lors du match retour. « Lors du match en phase de poules joué à l'Olimpico, il y a eu deux penalties très nets pour nous que l'arbitre n'a pas vus, et ce soir (hier), il y a eu deux hors-jeu en première période sur des actions de but qui ont été sifflés alors qu’il n’y avait rien. Ça prouve le niveau (des arbitres) ».

Enfin, après s’être occupé de l’arbitrage, le Special One s’en est pris au terrain synthétique de la formation scandinave. « Mais je vous dis vraiment que ce qui m'inquiète le plus, c'est la blessure de Mancini : c'est inquiétant, sur un terrain en plastique. Nous savons que c'est un autre sport (sur ce genre de terrain), c’est une situation dangereuse pour les blessures, Mancini en est l'exemple. » Vivement le match retour.