OL-OGC Nice : Nemanja Matic heureux de son intégration

Encore très bon contre Nice ce vendredi soir, Nemanja Matic a participé à la belle victoire lyonnaise (1-0). Le Serbe de 35 ans a beaucoup apporté et s’est confié sur le nouveau succès des Gones, avant de raconter ses premières semaines sous les couleurs rouges et bleues.

«C’était un match difficile contre une très bonne équipe. On savait ce qu’on s’attendait et on attendait de marquer un deuxième but. On n’est pas dans une très bonne situation, mais je pense que depuis plusieurs matches, on est de mieux en mieux. Le plus important est de prendre les trois points. Je me sens bien. Tout le monde m’accepte depuis le premier jour. Je suis venu ici pour jouer mon meilleur football. L’OL n’est pas dans une très bonne situation, mais on veut ramener le club plus haut. Étape par étape, on est sur le bon chemin», a-t-il expliqué sur Prime Video.